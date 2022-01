Anzeige

NFL: So prägt Jakob Johnson die New England Patriots von Bill Belichick Wie ein Deutscher die Patriots prägt

Als eines von vier NFL-Teams haben die New England Patriots die internationalen Rechte für Deutschland erhalten. Passend dazu ist mit Jakob Johnson ein deutscher Spieler im Kader - der noch dazu enorm wichtig für das Team ist.

Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass ein Deutscher Ende 2021 den Rekord-Super-Bowl-Sieger prägen würde?

Jakob Johnson lautet sein Name - und beim 14:10-Sieg der New England Patriots bei den Buffalo Bills am 7. Dezember 2021 absolvierte der 27-Jährige sein 1000. Play für die Franchise. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Damit war der deutsche Fullback erst der dritte Spieler aus dem International-Player-Pathway-Programm, der diese magische Grenze erreichen konnte. Zuvor war das lediglich Jordan Mailata (Offensive Tackle/Philadelphia Eagles) und Efe Obada (Defensive End/Buffalo Bills) gelungen.

Pats-Besitzer Kraft schwärmt von Jakob Johnson

Pats-Besitzer Robert Kraft überreichte den gebürtigen Stuttgarter anschließend einen besonderen Gameball. „Wir hoffen, dass du 1000 weitere Plays für uns machst“, sagte Kraft in Richtung von Johnson.

Der mächtige Pats-Boss lobte ihn zudem auch als gelungenes Beispiel für den Erfolg des internationalen Nachwuchsprogramms - und verwies auf die besondere Beziehung des sechsmaligen Super-Bowl-Siegers zu ausländischen Spielern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

„Ich liebe dieses Programm, vor allem in Europa. Denn seit wir außerhalb der USA spielen, steht es 3:0 für uns. Ich möchte, dass das so bleibt. In unserer Geschichte, die bis in die 70er-Jahre zurückreicht, hatten wir John Smith als Kicker, dann kam natürlich Sebastian Vollmer zu uns und verbrachte acht Jahre hier, und jetzt haben wir Jakob Johnson.“

New England Patriots: Gutes Pflaster für Deutsche

Da passt es gut, dass die Patriots eines von vier NFL-Teams sind, die im Rahmen des Programms International Home Marketing Area (IHMA) die Rechte für Deutschland bekommen haben.

„Wenn wir über internationale Märkte reden, hatte Deutschland immer die leidenschaftlichsten American-Football-Fans“, lobte Kraft die deutschen NFL-Anhänger.

Dass sich im Ex-Team von Sebastian Vollmer - dem einzigen deutschen Super-Bowl-Sieger - nun ausgerechnet ein Deutscher zu einer wichtigen Figur entwickelt, klingt schon fast nach einem typisch amerikanischen Märchen.

Der 27-Jährige, der dank seiner Dreadlocks auch optisch auffällt, feiert als Blocker auf der nur noch selten eingesetzten Position des Fullbacks Erfolge.

Johnson mit Bestwert im Jubiläumsspiel

Mit neun Siegen bei sechs Niederlagen hat das Team aus der Nähe von Boston in der AFC East die gleiche Bilanz wie die Bills und darf vom Einzug in die Playoffs träumen. Johnson steht dabei bei knapp 30 Prozent aller offensiven Spielzüge auf dem Feld.

Seinen Saison-Bestwert erreichte er ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel gegen die Bills: Bei fast jedem zweiten Offensiv-Spielzug (49 Prozent) stand der 1,91m-Hüne auf dem Feld. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Beim ersten Pats-Touchdown von Damien Harris - einem 64-Yard-Lauf - setzte Johnson den entscheidenden Block, um Harris den Weg in die Endzone zu ebnen.

Das Rückspiel gegen die Bills verloren die Patriots am 27. Dezember zwar 21:33 - an Johnson hat es allerdings nicht gelegen.

Der Fullback räumte für seinen Running Back Damien Harris auf dem Weg zu dessen drei Touchdown ein ums andere Mal Gegner aus dem Weg.

Folgerichtig wird er von der Analyse-Seite Pro Football Focus als zweitbester Full Back bewertet.

Mit seinem Rating von 72,9 (Stand 30. Dezember 2021) muss er sich nur knapp hinter Patrick Ricard (Baltimore Ravens, 74,6 Punkte) einreihen.

2020 fing Johnson sogar einen Touchdown und schrieb damit Geschichte. Als zweiter Deutscher nach Markus Kuhn und als erster Offense-Spieler aus der Bundesrepublik überhaupt trug er den Ball in die Endzone. Mittlerweile sind die Receiver-Brüder Equanimeous und Amon-Ra St. Brown nachgezogen.

Bill Belichick als Erfolgsfaktor für Johnson

Einen Namen darf man bei Johnsons NFL-Märchen nicht vergessen: Ohne Coach Bill Belichick wäre der Aufstieg des Deutschen vom College-Spieler, der zwischendurch bereits nach Stuttgart zurückgekehrt war, zum gefeierten NFL-Star nicht möglich gewesen.

Der Erfolgscoach, der bereits seit 2000 als Headcoach der Patriots fungiert, ist bekannt dafür, dass er seinen Kader von unten nach oben durchforstet - und dabei wenig Geduld für Spieler aufbringt, die sich nicht anpassen.

Sebastian Vollmer (von 2009 bis 2016 bei den Patriots) wusste aus erster Hand davon zu berichten: „An einem Mittwoch, an dem man sich auf Denver vorbereitet, redet man mit Belichick sicher nicht über Bratwurst und Bier.“

Aber wer sich auf Belichicks Art einlässt, profitiert meist von ihm. „Ich wusste, was die Medien über ihn schreiben, was die Leute sagen“, sagte Johnson.

Der Fan des VfB Stuttgart fuhr fort: „Superschlau, superintelligent. Die Leute denken immer, er sei gemein und geheimnisvoll. Aber durch ihn habe ich erkannt, dass es so viel mehr im Spiel gibt, als mir bewusst war.“

Johnson und sein Marketingwert für die Patriots

Aber neben dem Sportlichen wäre die NFL nicht die Liga, die sie heute ist, wenn nicht auch Marketing eine Rolle spielen würde. Nicht erst seit Dirk Nowitzki träumt jede US-Franchise davon, einen ausländischen Superstar zu finden, der neue Märkte erschließt.

Daraus macht auch Damani Leech, COO NFL International, keinen Hehl: „Natürlich betrachten wir die Dinge auch vom Standpunkt der Zahlen her, wie z.B. Trikotverkäufe im NFL Shop. Wir vergleichen dabei Jakobs Trikotverkäufe in Deutschland (Nr. 5 im November, Anm. d. Red.) mit denen in der USA. Wir sehen, dass er dort überdurchschnittlich gut abschneidet. Dazu analysieren wir auch die sozialen Medien. Das hat definitiv einen Effekt.“

Ganz können die New England Patriots den Marketing-Gewinn durch die Personalie Johnson daher nicht wegdiskutieren. Seinen Platz im Team hat er sich aber in erster Linie sportlich erkämpft.

Denn eines ist sicher - einen PR-Gag würde Belichick im Team sicher nicht lange dulden.