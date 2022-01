Al-Attiyah gewinnt auch erste Wertungsprüfung bei Rallye Dakar

Nasser Al-Attiyah aus Katar hat am Sonntag die erste Wertungsprüfung der Rallye Dakar gewonnen.

Der Toyota-Pilot setzte sich beim abschließenden Teil der ersten Etappe vor dem neunmaligen Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb (Frankreich) durch und baute seine Führung nach dem Sieg beim Prolog am Neujahrstag aus. Der 51 Jahre alte Al-Attiyah will sich zum vierten Mal den Titel bei der Dakar sichern.

Vorjahressieger und Rekordchampion Stephane Peterhansel (14), der in diesem Jahr erstmals in einem Elektroauto für Audi an den Start geht, verlor nach einem Reifenschaden viel Zeit. Der Franzose könnte sich nun dazu entschließen, das Rennen aufzugeben, nachdem er mehrere Stunden auf Hilfe warten musste.