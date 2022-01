FC Arsenal: Aufschwung trotz Niederlage gegen Manchester City

Arteta: Das begeistert mich an meinem Arsenal

Trotz der Heimpleite gegen ManCity blickt der FC Arsenal in eine hoffnungsvolle Zukunft. Die Suspendierung von Aubameyang scheint dem Team ein Ruck gegeben zu haben.

Nach fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge war es mal wieder ein Dämpfer für die Gunners – doch es war einer, der die Träume der Arsenal-Fans befeuern dürfte.

Was Arsenal vor allem in der ersten Hälfte auf dem Platz brachte, war beeindruckend. Die Elf von Pep Guardiola, die mit zehn Siegen in Folge angereist waren, wusste zeitweise nicht, wie ihr geschah.