Alle 9-Darter bei der Darts-WM - der Fluch des perfekten Spiels

9-Darter als Fluch bei der WM

13 Mal gab es bislang das perfekte Spiel in einem Turnier - und nur sechs Mal gewann der entsprechende Spieler am Ende auch das Duell. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Alle 9-Darter der Geschichte der PDC Darts-WM:

1. Raymond van Barneveld gegen Jelle Klaasen (2.1.2009)

Legende van Barneveld trägt sich als erster Spieler mit einem 9-Darter bei der WM in die Geschichtsbücher ein.

Im Viertelfinale gegen Klaasen zeigt „Barney“ das perfekte Spiel und gewinnt auch mit 5:1. Endstation ist erst im WM-Finale, das Phil Taylor gegen den Niederländer gewinnt. (HINTERGRUND: 9-Darter - so funktioniert das perfekte Spiel im Darts)

2. Raymond van Barneveld gegen Brendan Dolan (28.12.2009)

Dieses Mal ist Dolan der Leidtragende. Van Barneveld lässt seinem 9-Darter in der 2. Runde einen 4:0-Sieg folgen und scheitert später erst im Halbfinale an Simon Whitlock (5:6).

3. Adrian Lewis gegen Gary Anderson (3.1.2011)

4. Dean Winstanley gegen Vincent van der Voort (23.12.2012)

„Over the Top“ trägt sich bei der WM 2013 in die Liste ein. In der 2. Runde darf sich Winstanley aber nur über den 9-Darter freuen - er scheidet mit 2:4 gegen van der Voort aus. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)