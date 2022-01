PSG: Lionel Messi positiv auf COVID getestet - zwei weitere Fälle

Die Stars waren zuletzt im Winterurlaub. Messi schrieb dabei Schlagzeilen, als er zusammen mit seiner Frau in einem Klub auf der Bühne feierte und dabei auch für Selfies mit vielen Fans in Berührung kam.

Das nächste Pflichtspiel steht für PSG schon am Montag an, dann geht es in der Coupe de France gegen Vannes. Neben dem positiv getesteten Quartett wird sicher auch der Superstar Neymar fehlen, der nach einer Verletzung noch in seiner Heimat Brasilien weilt.