Corona-Ausbruch: Werder Bremen sagt Trainingslager in Spanien ab

Werder Bremen muss sein Trainingslager in Spanien absagen. Grund sind mehrere Coronafälle im Team des Zweitligisten.

Dies gab der Zweitligist in einer offiziellen Mitteilung bekannt: „Bei den Corona-Testungen am Sonntagvormittag sind fünf positive Ergebnisse herausgekommen. Aus diesem Grund - und weil gegebenenfalls in den nächsten Tagen noch weitere positive Fälle zu erwarten sind - haben die Verantwortlichen kurzfristig entschieden, die Reise nach Murcia abzusagen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)