Bundesliga: Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt im Gesicht operiert

Oliver Glasner verletzt sich nach einem Roller-Unfall im Gesicht und muss operiert werden. In Kürze soll er die Trainingsarbeit bei Eintracht Frankfurt aber wieder aufnehmen.

Der Trainer von Eintracht Frankfurt hatte sich bei einem Sturz mit einem E-Roller einen Jochbeinbruch zugezogen, der einen Eingriff nötig machte. Dies gab der Bundesligist am Sonntag bekannt.

Das Training wurde in Glasners Absenz von den Co-Trainern Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr übernommen. Nach dem Eingriff am Sonntag soll Glasner aber bereits am Dienstag oder Mittwoch wieder auf den Platz zurückkehren.