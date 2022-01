Jürgen Klopp und FC Liverpool mit mieser Januar-Statistik - Entscheidung im Meisterrennen?

Dreimal Liga, zweimal Arsenal

Denn mit Mohamed Salah und Sadio Mané wird Klopp bald zwei seiner besten Spieler verlieren, beide sind für den Afrika-Cup nominiert. Und in der Tabelle liegen die Reds bereits elf Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Liverpool hat zwar noch ein Spiel in der Hinterhand, trotzdem könnte der Januar im Titelkampf schon die (Vor-)Entscheidung bringen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

Das Programm hat es durchaus in sich: Im ersten Monat des neuen Jahres müssen Klopp und Co. drei Mal in der Premier League ran, dazu stehen ein Hin- und Rückspiel im Carabao Cup gegen den jüngst merklich erstarkten FC Arsenal an - und im FA Cup muss man sich mit Shrewsbury messen.