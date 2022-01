ATP Cup: Zverev wahrt deutsche Chancen

Erfolgreicher Saisonauftakt für Alexander Zverev beim ATP Cup in Sydney.

Erfolgreicher Saisonauftakt für Alexander Zverev: Der Olympiasieger wahrte dem deutschen Tennis-Team beim ATP Cup in Sydney die Chance auf den Sieg über Großbritannien.

Deutschland trifft in der Gruppenphase noch auf die USA (4. Januar) und Kanada (6. Januar). Das Mannschaftsturnier ist der Auftakt in den australischen Tennissommer und für Zverev eine wichtige Standortbestimmung vor den Australian Open (ab 17. Januar) in Melbourne.