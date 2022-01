Tournee: Eisenbichler ist "Gesamtklassement extrem egal im Moment"

Markus Eisenbichler wurde in Garmisch Zweiter © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

„Ich schaue derzeit nur auf mich. Das Gesamtklassement ist mir extrem egal im Moment“, sagte der 30-Jährige am Sonntagmorgen. ( Skispringen: Alle Ergebnisse im Datencenter )

Nach seinem zweiten Platz in Garmisch-Partenkirchen ist Eisenbichler bereits Gesamtvierter, was für ihn am Tag nach dem Springen eine Neuigkeit war. "Wo ich genau bin, erfahre ich gerade zum ersten Mal. Danke dafür", sagte der sechsmalige Weltmeister auf eine entsprechende Nachfrage.