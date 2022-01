La Liga: Ist Eden Hazard bei Real Madrid teuerstes Missverständnis?

Real Madrid und Eden Hazard - wird das noch was? Der Belgier steckt in einer vertrackten Situation. Sein Nationaltrainer schlägt Alarm.

Im Sommer 2019 wechselte Eden Hazard für stolze 115 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid. Bei den Königlichen galt der Belgier als Nachfolger von Cristiano Ronaldo: Hazard erhielt die legendäre Nummer 7 und sollte die Blancos wieder an Europas Spitze führen.

Belgien-Trainer Martínez besorgt

Sorgen um einen seiner wichtigsten Stars macht sich vor allem der Coach der belgischen Nationalmannschaft, Roberto Martínez: „Sein Mangel an Spielzeit ist besorgniserregend“, sagte der 48-jährige Spanier bei Eleven Sports . Eine Situation wie jetzt sei „neu für ihn und das kann natürlich hart sein“, fügte Martínez hinzu.

Es lässt sich dennoch mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass Hazard nicht mehr an alte Leistungen anknüpfen kann. Vor allem das Dribbling in Eins-gegen-eins-Situationen machte den Belgier zu einer Gefahr für jede Mannschaft.

Hazards belgischer Sturmkollege Christian Benteke sagte zuletzt in der AS : „Eden ist heute aufgrund seiner Verletzungshistorie ein anderer Spieler. Er versucht, Zweikämpfe zu vermeiden, auch wenn sein Spiel dies erfordert.“

Hazard wird zum Weltstar beim FC Chelsea

Beim französischen Meister von 2021 hatte Hazard den Durchbruch geschafft und sich mit zwei überragenden Jahren 2011 und 2012 in den Fokus des FC Chelsea geschossen. (DATEN: Tabelle der Ligue 1)

Insgesamt 35 Millionen Euro bezahlten die Blues für die Dienste des damals 21-Jährigen, der in seiner Debütsaison 62 Spiele machte (13 Tore, 24 Assists).

Ab dem Jahr 2015 folgten jedoch zahlreiche Verletzungen des Belgiers. Chelsea spielte unter José Mourinho eine katastrophale Saison und stand nach dem letzten Spieltag auf Platz zehn der Premier League. Hazard zog sich insgesamt sechs Verletzungen in dieser Saison 2015/16 hinzu und fehlte den Blues für zehn Spiele.

In der besagten Spielzeit kam der Belgier nur auf sechs Tore und acht Vorlagen in 43 Spielen. In den darauf folgenden Jahren gaben Hazard und Chelsea aber eine deutlich bessere Figur ab.