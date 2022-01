Darts-WM: "Betrüger!" Gerwyn Price zofft sich mit Fan und schickt Botschaft nach Aus gegen Smith

Trotz 9-Darter und Matchdarts! Price scheitert am Bully Boy

Selbst als Weltmeister wird der Waliser auch im Ally Pally von London ausgebuht. Zu sehr polarisiert der ehemalige Rugby-Spieler, der zwar natürlich auch seine Anhänger hat, mit seinen Jubel-Explosionen aber bei Zuschauern und auch so manchem Gegner aneckt. ( Darts-WM 2022: Beide Halbfinals und Highlights ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Grundsätzlich ist das für den „Iceman“ auch kein Problem, eher im Gegenteil: Mehrfach erklärte der 36-Jährige schon, dass er aus der Antipathie auch seine Energie zieht. In feindseliger Atmosphäre blüht er Muskelmann gerne mal auf.

Price legt sich mit Fan an

4:3 führte der Titelverteidiger nach Sätzen, hatte bei eigenem Anwurf und 1:1 in den Legs den Finaleinzug schon vor Augen - und legte sich dann mit einem Fan an.

Offensichtlich hatte ein Zuschauer mehrfach mit Zwischenrufen gestört, der „Iceman“ verlor seine Coolness. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Auch wenn Price danach seinen dritten Pfeil noch in die Triple 20 setzte - das Match ging ab diesem Zeitpunkt für ihn dahin. Smith gewann Satz acht und neun und zog ins Finale ein. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

„Betrüger“-Post von Price

„Cheats“ schrieb er in seiner Instagram-Story nach dem Match, was so viel wie „Betrüger“ oder „Betrug“ bedeutet, postete dazu einfach nur ironisch einen gehobenen Daumen.