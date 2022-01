Anzeige

Australian Open: Für Djokovic wird die Zeit knapp Australian Open: Djokovic-Zeit wird knapp

Djokovic: Kommt er nach Australien, oder kommt er nicht? © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

Eine Teilnahme von Novak Djokovic bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne (17. bis 30. Januar) steht weiter in den Sternen.

Turnierdirektor Craig Tiley sagte allerdings am Sonntag, er rechne damit, dass sich „in den kommenden Tagen“ ein „klareres Bild“ ergeben werde. In der vergangenen Woche hatte Djokovic ohne Angabe von Gründen seine Teilnahme am ATP Cup in Sydney abgesagt.

Alle Teilnehmer an den Australian Open müssen geimpft sein oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen. Unklar ist, ob der Weltranglistenerste Djokovic, der eine Aussage zu seinem Impfstatus bislang konsequent verweigert hat, diese bei einem unabhängigen Expertengremium beantragt hat.

Ein paar Flüge kommen noch an

Tiley wies darauf hin, dass die Zeit für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger und Rekordgewinner in Melbourne nun knapp werde. "Bis Ende dieser Woche kommen noch ein paar Charterflüge an, und dann werden alle Spieler hier sein", sagte er dem TV Sender Nine und betonte: Bis dahin erwarte er auch Klarheit zu Djokovic.

"Was den Status von Novak betrifft, denke ich, dass wir in den kommenden Tagen ein viel klareres Bild haben werden, sonst wird es ziemlich spät, um zu erscheinen und die Australian Open zu spielen", sagte Tiley und ergänzte: "Es gibt noch einiges zu tun, und ich denke, es wird in den kommenden Tagen passieren."