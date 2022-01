Anzeige

WWE Day 1: Brock Lesnar krönt sich nach Reigns-Schock zum WWE-Champion WWE: Lesnar-Beben nach Corona-Schock

Brock Lesnar entthronte bei WWE Day 1 Champion Big E © WWE

Martin Hoffmann

Nach der Corona-Infektion von Roman Reigns wird Brock Lesnar bei WWE Day 1 kurzfristig in ein anderes Titelmatch gesteckt - und pflügt sich durchs Feld.

Der Corona-Schock um Roman Reigns hat das sein eigentlich geplantes Match kurzfristig zerschlagen, aber Brock Lesnar hat die neue WWE-Show Day 1 trotzdem als Champion verlassen.

Das „Beast Incarnate“ - wegen Reigns‘ Ausfall kurzfristig in das WWE- anstelle des Universal-Title-Match gesteckt - besiegte in Atlanta vier Gegner in nur neun Minuten und beendete damit die Titelregentschaft von Publikumsliebling Big E.

Der frühere UFC-Schwergewichts-Champion Lesnar dürfte nun mit dem Titel der Montagsshow RAW in den traditionell heiß erwarteten Royal Rumble am 30. Januar gehen - und auch in die Megashow WrestleMania 38 im April?

Brock Lesnar pflügt sich durch

Lesnar sprengte und dominierte den Main Event, der eigentlich als Vierkampf zwischen Big E, Kevin Owens, Seth Rollins und Bobby Lashley geplant war, von Beginn an: Owens und Rollins steckten abwechselnd eine Reihe der zerstörerischen German Suplexes von Lesnar ein.

Big E und Lashley schalteteten Lesnar dann kurz aus und verpassten ihm eine eigene Aktionsserie, abgeschlossen von einem Spear Lashleys, mit dem das Muskelpaket Lesnar durch die Ringabsperrung krachen ließ.

Als Lesnar sich erholte, riss er das actionreiche Spektakel sofort wieder an sich: Rollins und Big E kassierten ebenso seinen Finisher F5 wie Owens, der Lesnar zunächst mit einem Stunner überraschen wollte.

Big E gepinnt - Bobby Lashley erscheint auf Augenhöhe

Erst Lashley konnte Lesnar bremsen und mit einem Spear und dem Hurt-Lock-Griff scheinbar sogar fast besiegen. Big E jedoch löste das Manöver und verhinderte damit den drohenden Titelverlust - jedoch nur vorerst: Big E zeigte das Big Ending gegen Lashley, als er es jedoch gegen Lesnar durchziehen wollte antwortete der mit einem F5, der bereits zum Sieg reichte.

Lesnar feierte seinen Triumph - und Lashley war der einziger Gegner, der am Ende noch stand und Lesnar mürrische Blicke nachwarf. Szenen, die widerspiegeln, dass WWE Lashley in der internen Hierarchie vor dem entthronten Big E sieht - von Lesnar nicht zu reden.

Auf Umwegen wiederholte sich mit Lesnars Titelgewinn auch ein Stück umstrittene WWE-Geschichte: Der märchenhaft späte Aufstieg von Big Es New-Day-Partner Kofi Kingston 2019 war seinerzeit auch von einem im Eiltempo durch Kingston durchrauschenden Lesnar beendet worden.

Lesnar nach 20 Jahren weiter dominant

20 Jahre, nachdem der junge Lesnar seine WWE-Karriere im Jahr 2002 mit großen Siegen über Ikonen wie The Rock und Hulk Hogan gestartet hatte, hält der inzwischen 44-Jährige nun zum neunten Mal einen großen Titel bei WWE (sechsmal WWE-Champion, dreimal Universal Champion).

Der Mann, der 2014 die legendäre WrestleMania-Siegesserie des Undertaker unter dramatischen Umständen beendet hatte, scheint in diesem Jahr nach einjähriger Absenz wieder im Zentrum des Jahreshöhepunkt zu stehen.

Eigentlich hatte WWE für Day 1 und wohl auch für WrestleMania ein großes Duell mit dem alten Rivalen Reigns lange aufgebaut, im Zentrum stand dabei eine Story um die unklare Loyalität von Lesnars langjährigem „Advokaten“ Paul Heyman, der sich in Lesnars Abwesenheit der „Bloodline“ um den als mafiösen Oberbösewicht neu erfundenen Reigns angeschlossen hatte.

Paul Heyman nur indirekt Teil von Day 1

Heyman, kurz vor Day 1 in einem Aufsehen erregenden Plot-Twist von Reigns „gefeuert“, war bei der Show nicht zu sehen und nur Thema eines anspielungsreichen Backstage-Interviews Lesnars.

Lesnar verwies auf seinen im WWE-Draft im Herbst zugesicherten Status als Free Agent, der zwischen RAW und SmackDown hin- und herwechseln könne, nach seiner Darstellung noch von Heyman ausgehandelt.

Lesnar kündigte dann vorab seinen Titelgewinn an und bezeichnete es als „Spoiler“ - das Schlüsselwort, mit dem Heyman stets seine Triumphe vorhergesagt hatte.

Panne bei Becky Lynch vs. Liv Morgan?

Im zweiten Einzel-Titelmatch, das der Reigns-Schock übrig ließ, verteidigte Becky Lynch ihren RAW-Damentitel gegen Liv Morgan - wobei am Ende anscheinend eine folgenschwere Panne passierte.

Lynch pinnte die Herausforderin nach einem sehenswerten Duell, indem sie eine Aktion Morgans mit dem Man Handle Slam auskonterte.

Auffällig: Lynchs Bein bewegte sich am Ende des Pinfalls in Richtung Seil, verfehlte es aber: Es sah so aus, als ob eigentlich geplant gewesen wäre, dass Lynch ihren Sieg mit unfairer Verstärkung der Hebelwirkung hätte herbeiführen sollen - und damit wohl die Tür für ein Rückmatch hätte öffnen sollen. Der Sieg wirkte stattdessen nun klar und fair, was einer erneuten Titelchance Morgans eigentlich die Grundlage entzieht.

Beth Phoenix verhilft Ehemann Edge zum Sieg

Während auch die Tag-Team-Champions The Usos (SmackDown, gegen The New Day) und RK-Bro (RAW, gegen die Street Profits) ihre Titel behielten, gab es im Match zwischen Edge und The Miz noch ein größeres Comeback.

Edges Ehefrau und Hall-of-Fame-Kollegin Beth Phoenix stürmte am Ende zum Ring, als Miz‘ Gattin Maryse wiederholt eingegriffen hatte. Die „Glamazon“ vertrieb Maryse, ermöglichte Edge den Sieg mit dem Spear - ein Mixed-Match der Ehepaare scheint der nächste Schritt in der Fehde zu sein.

Das zweite Match ohne Titel auf dem Spiel gewann Drew McIntyre gegen den früheren College-Footballer Madcap Moss - und wurde später dann Opfer einer Backstage-Attacke von Moss und Partner Happy Corbin, in der die beiden seinen Nackenbereich verletzten.

Laut Pro Wrestling Insider stecken reale Nackenprobleme McIntyres hinter dem Segment: Der Schotte müsse sie behandeln lassen und eine Pause von ungewisser Dauer einlegen, die Attacke hätte dazu gedient, die Auszeit zu erklären und ins Storygeschehen von WWE einzubetten.

WWE Day 1 2022 - die Ergebnisse:

SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The New Day

Drew McIntyre besiegt Madcap Moss

RAW Tag Team Title Match: RK-Bro (c) besiegen The Street Profits

Edge besiegt The Miz

RAW Women‘s Title Match: Becky Lynch (c) besiegt Liv Morgan