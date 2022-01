David Alaba vergleicht Real Madrid mit dem FC Bayern

Die Bilanz des Abwehrspielers kann sich durchaus sehen lassen. Auf Anhieb wurde er Stammspieler bei den „Königlichen“, absolvierte insgesamt 23 Partien, erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere vor. Real kassierte in 19 Liga-Spielen erst 16 Gegentore.

Dabei habe er sich nach 13 Jahren FC Bayern in der spanischen Hauptstadt erst einmal anpassen müssen, verriet der österreichische Nationalspieler dem Kurier . (SERVICE: Tabelle von La Liga)

„Ich musste auf sehr viel Komfort verzichten. Beruflich gesehen habe ich im Klub und in der Mannschaft ein Standing gehabt, bin zu einem Führungsspieler gereift“, berichtete er über seine Zeit in München.

Nun spielt er aber zumindest schon so lange bei Real, dass ihm einige Unterschiede zu den Bayern aufgefallen sind, was die Spielweise angeht.

Alaba: Real spielt nicht so hohes Pressing wie Bayern

„Wir sind keine Mannschaft, die so hohes Pressing spielt, wie wir es in München getan haben, damit stehen wir auch mit der Abwehrkette nicht so hoch wie unter Hansi Flick“, sagte der 29-Jährige.