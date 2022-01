Darts-WM: Callan Rydz Peter Wright

Callan Rydz treibt Peter Wright im Viertelfinale der Darts-WM an seine Grenzen - aber der Weltmeister von 2020 behält die Nerven.

Der 23 Jahre alte Brite Callan Rydz - für den bei den ersten beiden Turnier-Teilnahmen jeweils in Runde 2 Endstation war - brachte „Snakebite“ im vorletzten Viertelfinale in arge Bedrängnis, Wright siegte am Ende aber mit 5:4. (PDC Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)