Düsseldorf verzichtet auf Trainingslager in Marbella

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird aufgrund der Coronalage auf das geplante Trainingslager im spanischen Marbella verzichten. Das gaben die Rheinländer am Samstagabend bekannt. Der Verein folge damit „den Empfehlungen aller relevanten, medizinischen Entscheidungsstellen, die aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens von einem Trainingslager in Spanien abraten“, hieß es in einer Mitteilung. Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte beginnt nun am Montag in Düsseldorf.