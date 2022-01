Monaco bestätigt: Ex-Bayern-Trainer Kovac entlassen

Niko Kovac ist künftig nicht mehr beim AS Monaco © AFP/SID/FRANCK FIFE

Niko Kovac ist nach nur eineinhalb Jahren als Trainer des französischen Ex-Meisters AS Monaco entlassen worden. Das bestätigte der Verein am Samstag. Der ehemalige Bayern-Coach hatte den Job am Mittelmeer im Sommer 2020 übernommen, sein Vertrag lief noch bis 2023.