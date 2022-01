AS Monaco gibt Trennung von Niko Kovac mit zwei Tagen Verspätung bekannt

Niko Kovac wurde als Trainer in Monaco entlassen © Imago

Seit Tagen schon wird über das Aus von Niko Kovac als Trainer der AS Monaco berichtet. Der Klub selbst aber wartet mit seiner Mitteilung bis zum Feiertag.

Nun ist Niko Kovac auch offiziell nicht mehr Trainer der AS Monaco.

Der Klub aus dem Fürstentum gab die Trennung vom kroatischen Coach auf seiner Homepage kurioserweise erst am Neujahrstag bekannt.

Denn in der Mitteilung steht, dass Kovac schon am Donnerstag – also zwei Tage zuvor – über das Aus unterrichtet worden sei.