Union nimmt ohne Kruse und Khedira Training wieder auf

Beim Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten Union Berlin musste Trainer Urs Fischer am Neujahrstag auf einige Spieler verzichten. Rani Khedira fehlte nach einer Corona-Infektion ebenso wie Pawel Wszolek, der nach einem positiven Test in seiner polnischen Heimat in häuslicher Quarantäne ist.