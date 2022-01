FC Barcelona: Ousmane Dembélé vor dem Aus - und dem Ende seiner Leidenszeit?

Doch nun folgte eine drastische Wendung: Spanische Medien berichten von gescheiterten Verhandlungen zwischen dem 24-Jährigen, dessen Arbeitspapier am Saisonende ausläuft, und den Katalanen. (La Liga: Ergebnisse und Spielplan)

Dembélé-Forderungen zu hoch für Barca

Summen, die Barca aufgrund seiner wirtschaftlich prekären Lage nicht stemmen will und auch nicht kann. Zwar sollen grundsätzlich noch weitere Gespräche zwischen den Lagern möglich sein, doch eine Einigung rückt nach den vorerst erfolglosen Verhandlungen in weite Ferne.

Die as berichtet von einem letzten geplanten Treffen und einem Ultimatum der Barca-Verantwortlichen an Dembélé: Entweder er verlängert seinen Vertrag - oder er wird im Januar transferiert. „Alles oder nichts“, titelte die Sport .

Sollte der Flügelspieler den Klub bereits im Winter oder ablösefrei im Sommer verlassen, würde damit ein dunkles Kapitel seiner Karriere ein Ende finden. Dem Franzosen klebte während seiner bisherigen Zeit beim FC Barcelona das Pech regelrecht an den Schuhsohlen.

Dembélé verpasste bereits 100 Pflichtspiele

Dembélés lange Krankenakte geht sogar soweit, dass er seit seinem Abschied vom BVB 100 Pflichtspiele für Barca verpasste. So konnte der Angreifer nie richtig durchstarten im Trikot des spanischen Klubs.

Seine Leidenszeit begann bereits in seinem dritten Einsatz für die Katalanen: Dembélé verletzte sich am Oberschenkel und fehlte in der Folge über drei Monate. Kurz nach seiner Rückkehr auf den Rasen zog sich der Nationalspieler einen Muskelbündelriss zu.