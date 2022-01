Corona beim FC Bayern: Manuel Neuer meldet sich aus der häuslichen Isolation

„Ich werde die kommenden Tage in Quarantäne verbringen, denn ich bin positiv auf Corona getestet worden“, ließ der DFB-Keeper seine Follower auf Instagram wissen und bedankte sich bereits „für alle Genesungswünsche“.

FC Bayern verschiebt Trainingsstart

Der FC Bayern startet am 7. Januar mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Den Trainingsstart verschoben die Münchner dennoch um einen Tag auf den 3. Januar - wegen der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemie-Lage. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In seiner Nachricht aus der Isolation sendete Neuer auch Neujahrsgrüße: „Ich hoffe, euch geht‘s gut und dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht“, schrieb der 35-Jährige: „Passt auf euch auf und bleibt gesund!“