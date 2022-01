VW in die Formel 1? F1-Boss Stefano Domenicali vielsagend

In der Formel 1 wird an einer wegweisenden Entscheidung gearbeitet - der Türöffner für VW? Bei SPORT1 richtet Stefano Domenicali warme Worte an den Konzern.

Mick Schumacher will 2022 im verbesserten Haas-Ferrari in die Punkte fahren, Sebastian Vettel hat im Aston Martin das Podium im Visier. Und in der ferneren Zukunft soll ein deutscher Großkonzern eine neue Hauptrolle in der Königsklasse bekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)