NFL: Ehemaliger Super-Bowl-Sieger Reeves verstorben

Der ehemalige Super-Bowl-Sieger Dan Reeves ist tot. Reeves verstarb am Neujahrstag im Alter von 77 Jahren. Das teilten die Atlanta Falcons aus der National Football League (NFL) auf ihrer Homepage mit.

Reeves hatte den Super Bowl mit den Dallas Cowboys gewonnen. Als Trainer arbeitete er erfolgreich bei den Denver Broncos (1981-1992), den New York Giants (1993-1996) und den Atlanta Falcons (1997-2003). Er führte als dritter Trainer in der NFL-Geschichte drei verschiedene Teams in die Playoffs.