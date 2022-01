Rodri erlöst ManCity bei Arsenal

Manchester City hat mit reichlich Mühe seine Siegesserie in der englischen Premier League fortgesetzt und die Verfolger auf Distanz gehalten.

