VIerschanzentournee: Geiger enttäuscht, Eisenbichler stark, Kobayashi siegt

Markus Eisenbichler rettet in Garmisch die deutsche Ehre und wird hinter Ryoyu Kobayashi Zweiter. Karl Geiger dürfte dagegen seine Chancen auf den Tourneesieg verspielt haben.

Ganze 0,2 Punkte fehlten Eisenbichler in Garmisch-Partenkirchen für den erhofften Triumph, der Bayer musste sich als Zweiter nur dem schon in Oberstdorf siegreichen Ryoyu Kobayashi geschlagen geben.

Vierschanzentournee: Eisenbichler nur knapp hinter Kobayashi

Kobayashi baute seine Führung in der Tournee-Gesamtwertung aus, der Japaner liegt 13,2 Punkte vor dem Norweger Marius Lindvik und dem Slowenen Lovro Kos (-17,7), der in Garmisch-Partenkirchen erstmals im Weltcup aufs Podest flog.

Kobayashi übernahm nach seinem dritten Sieg in Serie außerdem das Gelbe Trikot des Weltcup-Spitzenreiters von Geiger. Eisenbichler kletterte im Tournee-Ranking vor dem dritten Springen am Dienstag in Innsbruck von Platz sieben auf vier (-21,1), Geiger liegt als Sechster (-32,3) fast aussichtslos zurück.