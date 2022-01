Klopp in Quarantäne: Verdacht auf positives Testergebnis

Jürgen Klopp hat sich wegen des Verdachts auf ein positives Testergebnis in Quarantäne begeben.

Jürgen Klopp hat sich wegen des Verdachts auf ein positives Testergebnis in Quarantäne begeben und wird seinen FC Liverpool im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim FC Chelsea nicht betreuen können. Dies teilten die Reds am Neujahrstag mit. Der 54-Jährige habe „milde Symptome“ und wird beim Chelsea-Spiel von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.