Corona-Schock: Jürgen Klopp muss in Isolation vor Liverpool - Chelsea

Der Trainer des FC Liverpool muss sich in Isolation begeben, weil er leichte Symptome zeige. Dies gab der Klub am Samstag bekannt - in einer Mitteilung war von einem „mutmaßlich positiven“ Corona-Test die Rede. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)