Darts-WM: Gary Anderson freut sich über sein Phrasenschwein von SPORT1

Anderson wünscht sich Phrasenschwein

„Sendet mir ein Schwein“, hatte der Schotte nach seinem irren Comeback gegen White (4:3 nach 0:3) in der 3. Runde im Gespräch mit SPORT1 -Moderatorin Jana Wosnitza gesagt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Der begeisterte Phrasenschwein-Sammler wünschte sich dringend Zuwachs: „Ich brauche ein neues, bitte.“ Schon in den vergangenen sechs Jahren bekam der sympathische Schotte immer die neueste Ausgabe, hat alle Phrasenschweine daheim in einer Reihe aufgereiht stehen.

Andersons kuriose Bitte an SPORT1: "Sendet mir ein Schwein!"

Gesagt, getan: Per Express-Versand ging die neueste Version des Kult-Maskottchens - in Anlehnung an Weltmeister Gerwyn Price als muskulöse Waschbrettbauch-Sonderedition - auf die Reise nach London.