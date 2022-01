Rodeln: Eggert/Benecken stürzen - Wendl/Arlt siegen in Winterberg

Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt haben knapp fünf Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Peking ihren ersten Saisonsieg gefeiert.

Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben knapp fünf Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die Olympiasieger gewannen am Neujahrstag den Weltcup in Winterberg vor den österreichischen Duos Thomas Steu/Lorenz Koller (+0,041 Sekunden) und Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,154).