Ammanns Karriereende noch nicht beschlossen: "Nie gesagt, das ist das letzte Mal"

Er habe immer geäußert, dass es "most probably", also höchstwahrscheinlich, seine letzte Tournee sein werde. "Das habe ich immer so gesagt, weil ich auch nicht so an den Start gehen möchte", sagte Ammann im Hinblick auf mögliche Abschiedsstimmung: "Die Wehmut, die Emotionen - das könnte man jetzt von außen vielleicht so hineindenken. Ich bin an einem Punkt, wo ich mich schön ums Tagesgeschäft kümmern kann. Über das Makro, das ganz Große, mache ich mir gerade gar keine Gedanken."