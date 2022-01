Leon Goretzka über Verhältnis zu Joshua Kimmich und Rolle beim FC Bayern

„Ich weiß, dass man so etwas nicht erreicht, nur indem man es ausspricht, erst recht nicht auf einer Pressekonferenz“, sagte Goretzka im Interview mit Bayerns Fan-Magazin 51 : „Ich wollte aber klarstellen, dass ich einen Plan habe – und ich habe mein Ziel erreicht.“

Heute gilt der deutsche Nationalspieler als der Inbegriff des Box-to-box-Spielers. „Früher habe ich oft zu hören bekommen, ich könne nichts so richtig, alles nur ein bisschen. Der Begriff passt aber sicher gut zu meinem Spiel“, meinte der Mittelfeldstar. Den besonderen Erfolgshunger der Münchner hat er längst verinnerlicht. Oder vielleicht hatte er ihn immer schon.

„Wir sind Bayern, wir gewinnen!“

Sein Fußball-Ideal? „Die Dominanz, mit der wir im Sechs-Titel-Jahr gespielt haben, vor allem in den Monaten nach dem ersten Lockdown, war sehr, sehr stark. Du bist ins Spiel gegangen und wusstest, dass du den Gegner überrennst und gewinnst.“

Dass man im Zentrum des Spiels stets unter maximaler Anspannung stehe, empfinde er dabei nicht mehr als Belastung: „Anstrengender ist es, Rückständen hinterherzulaufen, gegen Widerstände anzukämpfen, immer wieder neu anzugreifen, vor allem wenn es mal nicht so läuft. Aber wir sind Bayern! Wir verlieren kein Spiel, wir spielen auch nicht unentschieden – wir gewinnen!“

Eine enorme Hilfe ist Goretzka dabei sein kongenialer Mittelfeldkollege Joshua Kimmich. „In unserem Fall würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns blind verstehen. Das war schon so, als wir in der deutschen U21-Auswahl bei Horst Hrubesch zum ersten Mal zusammengespielt haben. Wir denken in den gleichen Lösungswegen.“