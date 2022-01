Anzeige

WWE Day 1 soll heute neue Ära starten: Match-Card, TV; LIve-Stream Der große Plan hinter dem WWE-Gigantenduell

Martin Hoffmann

Bei der neuen WWE-Show Day 1 bietet die Promotion heute gleich das große Match Roman Reigns vs. Brock Lesnar. Es soll eine neue Ära einläuten.

Bei der wöchentlichen TV-Show Friday Night SmackDown pausierte in der Neujahrsnacht das aktuelle Geschehen - dafür läutet WWE das neue Jahr heute mit einem Paukenschlag ein.

Die neue Großveranstaltung Day 1 feiert ihre Premiere - und die weltgrößte Wrestling-Liga bietet ihre beiden größten Attraktionen auf: Universal Champion Roman Reigns verteidigt in der State Farm Arena in Atlanta seinen Titel ein weiteres Mal gegen Erzrivale Brock Lesnar.

Die Ansetzung des hochkarätigen Kampfs, der als Main Event für die Megashow WrestleMania 38 im April war und ist, hat zu diesem Zeitpunkt viele Beobachter überrascht - dahinter soll aber ein bewusster und größerer Plan stecken.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Day 1 mit Lesnar vs. Reigns soll neue Tradition begründen

Laut US-Medienberichten will WWE mit Day 1 eine neue Tradition begründen: Die Show soll die „Top 5″ der wichtigsten WWE-Veranstaltungen des Jahres - Royal Rumble, WrestleMania, Money in the Bank, SummerSlam, Survivor Series - zu einer Top 6 ausbauen.

Dem Wrestling Observer zufolge hat WWE den Tag auch mit Blick auf die Tradition großer Collegesport-Veranstaltungen an Neujahr ausgewählt. Treibende Kraft soll Präsident Nick Khan sein, die aus dem Sportbusiness zur Promotion gewechselte Nummer 2 hinter Boss Vince McMahon.

Das Reigns-Lesnar-Match soll vor allem deshalb bei Day 1 platziert worden sein, um das größtmögliche Signal zu senden, welche Wichtigkeit WWE der neuen Show zuschreibt: Es wird erwartet, dass das Match in einem Rückkampf bei WrestleMania münden wird - für den es heute Nacht also eine Story-Grundlage geben sollte.

Eine wesentliche Rolle dabei dürfte Paul Heyman spielen, der laut WWE-Drehbuch jüngst gefeuerte Manager von Reigns, der zuvor jahrelang der „Advokat“ Lesnars war. Heymans Loyalitätskonflikt war das Leitmotiv der Fehde, die mit Lesnars Comeback beim SummerSlam begann und mit einem unfairen Sieg Reigns‘ bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel im Herbst weitergegangen war.

Um sicherzustellen, dass die Planungen für Day 1 auch umgesetzt werden können, hatte WWE Reigns zuletzt aus dem Tourgeschehen abgezogen - als Vorsichtsmaßnahme, dass ihn der aktuelle Corona-Ausbruch bei WWE nicht trifft.

WWE Day 1 heute Nacht - die Matches:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Brock Lesnar

WWE Title Match: Big E (c) vs. Bobby Lashley vs. Kevin Owens vs. Seth Rollins

WWE RAW Women‘s Title Match: Becky Lynch (c) vs. Liv Morgan

WWE RAW Tag Team Title Match: RK-Bro (c) vs. The Street Profits

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) vs. The New Day

Edge vs. The Miz

Drew McIntyre vs. Madcap Moss

Cesaro & Ricochet vs. Sheamus & Ridge Holland (Kickoff-Show)

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream: