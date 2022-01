LeBron James in NBA historisch: Superstar führt Lakers zum Sieg gegen Portland

Mit 37 Jahren! Das treibt Superstar LeBron an

Historische Leistung von LeBron James

Zudem holte er 14 Rebounds - und markierte damit einen historischen Meilenstein. Der Superstar ist nun der älteste NBA-Profi, der je in einem Spiel mindestens 40 Punkte und 14 Rebounds auf das Parkett zauberte.

Doch das war noch nicht einmal die einzige historische Dimension seiner Leistung. Über 40 Punkte, zehn Rebounds und fünf Dreier schaffte „King James“ in nur 29 Minuten. In unter 30 Minuten Einsatzzeit hatte das in der NBA-Geschichte noch niemand zuvor geschafft.