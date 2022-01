Darts-WM: Corona, Titelanwärter, Deutsche - SPORT1-Experte Marijanovic mit Analyse

Anzeige

Robert Marijanovic

SPORT1-Experte Robert Marijanovic spricht in seiner Kolumne zur Darts-WM über Corona-Not, die deutsche Zukunft - und auch Max Hopp.

Liebe Darts-Freunde,

was für eine Darts-WM war das denn bitteschön bisher?!

Rein sportlich für mich das Highlight war auf jeden Fall der Thriller zwischen Michael Smith und Jonny Clayton. (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Was die heißesten Titel-Anwärter angeht aus den verbleibenden acht Spielern, schwanke ich allerdings zwischen Peter Wright und Gerwyn Price – es scheint auf dieses Finale hinauszulaufen, selbst wenn der Bully Boy spielerisch mit beiden mithalten könnte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Neben Tagesform kommt es am Ende aber vor allem auf die Nervenstärke an, über die immer länger werdenden Distanzen sehe ich daher die Spieler vorn, die ganz vorn in der Weltrangliste stehen.

Und Callan Rydz als die vielleicht bisher größte Überraschung? Da bin ich gespannt auf seine Reaktion, wenn es mal eng wird nach den bisher stets klaren Spielen.

Nicht zuletzt ist er erst 23 – für die Zukunft traue ich ihm jedoch zu, dass er die Darts-Welt künftig ein bisschen mitbestimmen kann, wenn er sich so weiterentwickelt.

Was wäre mit van Gerwen gewesen ohne Corona?

Vergessen darf man in diesem Zusammenhang aber auch nicht die sich häufenden Corona-Fälle, die vor allem die Niederländer gebeutelt haben, an vorderster Front Michael van Gerwen, den ich ansonsten ganz vorne gesehen hätte im Titelkampf.

Wenn jemand wie Price sagt, dass die WM nun jedoch weniger wert sei nach dem MvG-Aus, dann finde ich das übertrieben und halte dagegen: Egal, wer am Ende diese WM gewinnt – er wird es verdient haben und nicht deshalb als Sieger dastehen, weil Michael van Gerwen das Turnier beenden musste.

Price ist mit seinen Aussagen unfair gegenüber den Spielern, die noch dabei sind.

Wir leben eben in besonderen Zeiten, andere Sportarten sind in der Vergangenheit von der Pandemie-Thematik auch nicht verschont geblieben.

Selbst wenn das für uns zu wenig erscheint, müssen wir mit dieser Tatsache leben. Die PDC hält sich in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen genau an die Bestimmungen der britischen Regierung. Und auch in der Premier League im Fußball gibt es Infektionen.

Muss PDC die Order of Merit neu regeln?

Zwangsläufig würfeln die personellen Ausfälle bei der Darts-WM nun aber auch die Order of Merit gehörig durcheinander – und am Ende geht es dabei ja auch um das Finanzielle. Anpassungen wie bei der Berechnung der Tennis-Weltrangliste oder Überlegungen, dabei gar den Ist-Zustand vor der Pandemie einzufrieren, ginge mir zwar zu weit. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Allerdings wäre es angebracht, wenn sich WM und die Turniere abseits davon bei den Preisgeldern endlich annähern. Dieser Unterschied ist einfach zu krass. Ein frühes Ausscheiden bei einer WM ist mit der erfolgreichen Teilnahme selbst an kleineren Majors kaum noch aufzuholen. Doch die perfekte Lösung für eine Reform sehe ich nicht.

Das beste deutsche Gesamtpaket bei einer WM

Schön aus deutscher Sicht waren die vier Teilnehmer um die Florian Hempel, Gabriel Clemens, Martin Schindler und Rookie Fabian Schmutzler. Was man nicht vergessen darf: Die drei Erstgenannten haben das ganze Jahr über schon einen 90er-Schnitt gespielt – das war also tatsächlich das beste deutsche Gesamtpaket bei einer WM. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Clemens ist dabei schon ein Dauerbrenner und geht fast ein bisschen unter in der öffentlichen Wahrnehmung, weil man es ja gewohnt ist, dass er bei der WM spielt. Gaga müsste jetzt mal für den nächsten Knall sorgen, um mal wieder aufzufallen.

Und Hempel ist ja sowieso die Story schlechthin nach seinem Coup gegen Dimitri Van den Bergh.

Was uns noch fehlt allein, ist der Anschluss an die ganz großen Darts-Nationen wie England und die Niederlande, die seit Jahrzehnten schon ein hohes Level spielen und dementsprechend immer wieder Topspieler hervorbringen.

Aber wir holen mit großen Schritten auf, und je mehr Match-Praxis die deutschen Spieler sammeln, umso besser werden wir. Das wird Deutschland in den nächsten Jahren spüren, die Entwicklung dazu ist gut. (Schmutzler exklusiv: „Die Schule ist wichtiger“)

Schmutzler braucht Geduld

Siehe auch das Beispiel Fabian Schmutzler. Doch es braucht schlichtweg Geduld, und man muss auch Druck rausnehmen: Darts ist kein 100-Meter-Rennen, sondern eher ein Marathon.

Auf Schmutzler warten nun erst die besonderen Herausforderungen. Er wird die Q School spielen und versuchen, die Tour Card zu holen – ich bin gespannt, wie er mit dem Hype zurechtkommt.

Vielleicht hat Hopp der kleine Schreck gutgetan

Stichwort Tour Card: Dass Max Hopp das Ticket doch noch bekommen hat, entspannt die Situation für ihn natürlich extrem.

Womöglich motiviert ihn das nun auch noch mal besonders, vielleicht hat Hopp der kleine Schreck am Ende sogar gutgetan.

Um es noch mal zu betonen: Wenn man nicht berechtigt ist, als einer von 64 auf der Tour bei den großen Turnieren zu spielen, dann bist du auch kein richtiger Darts-Profi. Das ist das Brot- und Buttergeschäft, es ist einfach existenziell.

Bis dahin, Game On!

Euer Robert Marijanovic

Robert Marijanovic, geboren am 6. Mai 1980, spielt seit 2007 auf professioneller Ebene bei der PDC Darts. Der Freudenstädter nahm dreimal an der Weltmeisterschaft teil. Seit der WM 2019 tritt der „Robstar“ auch als TV-Experte in Erscheinung. Für SPORT1 begleitet er die WM 2021 mit seinen Einschätzungen am Mikrofon.

