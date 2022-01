Anzeige

AEW Rampage: Heftige Frauen-Blutschlacht bei New Year's Smash AEW mit heftiger Frauen-Blutschlacht

The Bunny (l.) und Tay Conti bluteten bei AEW Rampage heftig © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Bei der letzten TV-Show von AEW im Jahr 2021 geht es brutal zur Sache: Anna Jay, Tay Conti, Penelope Ford und The Bunny liefern sich ein Schlachtfest.

Im WWE-TV ist Blut wegen der jugendfreien Ausrichtung verpönt, der immer größer werdende Konkurrent zeigte zum Jahresabschluss einmal mehr, dass er das Stilmittel weiterhin nicht scheut.

Bei der Silverster-Episode der Freitagssendung Rampage (WWE SmackDown ist vor dem Pay Per View Day 1 an diesem Samstag in kurzer Festtags-Pause) überraschte AEW seine Fans mit einer unerwartet brutalen Auflösung einer seit Monaten schwelenden Frauen-Fehde - und lieferte ein ähnlich krasses Blutbad wie im Frühjahr das zwischen Britt Baker und Thunder Rosa.

Anzeige

Diesmal waren es die Publikumslieblinge Tay Conti und Anna Jay auf der einen Seite sowie Penelope Ford und speziell The Bunny auf der anderen, die in einem Street Fight an die Grenzen gingen.

Die Zuschauer vor Ort bedachten das wilde Match mit Standing Ovations. Und mit den beiden Siegerinnen könnte AEW im neuen Jahr mehr vorhaben.

The Bunny und Tay Conti bluten heftig

Einen denkwürdigen Anblick lieferte vor allem The Bunny - früher bekannt als Allie, Ehepartnerin und Begleiterin von Wrestler-Kollege The Blade: Die 34-Jährige blutete heftigst, nachdem sie von Anna Jay mit einem Schlagring erwischt wurde.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Üblicherweise handelt es sich bei Blut-Einlagen um „Blading“, geplant zugefügte Wunden durch versteckte Objekte, in diesem Fall könnte mehr geflossen sein als geplant. Falls es so war, wurde es dennoch voll ausgekostet: Die Kamera ging immer wieder auf die am Ende besonders durchgedreht wirkende Blondine.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Voller Blut war am Ende auch die Brasilianerin Conti, nach einem Hieb von Ford mit einer (präparierten) Bierflasche. Jenseits der blutigen Effekte gab es auch viele spektakuläre Aktionen, am Ende beförderte Conti Ford und sich selbst mit einer Piledriver-Variation durch einen Tisch außerhalb des Rings.

Im Ring erwischte Jay Bunny derweil mit ihrem Aufgabegriff Queenslayer, fiel mit ihr in eine Reihe dort vorher verstreuter Reißzwecken und verstärkte die Aktion noch mit Stacheldraht, was als Unterschiedmacher dargestellt wurde; Bunny gab auf.

Conti und Anna Jay auf dem Weg nach oben

Jay und Conti feierten ihren Sieg sichtlich emotional, für die beiden schloss sich bei der Show ein Kreis: Ein Jahr zuvor waren sie aus traurigen Gründen bewegt, als sie Teil der Tributshow für den tragisch verstorbenen Brodie Lee waren - Jay und Conti waren assoziiert mit den von Lee angeführten Gruppierung Dark Order.

Die erst 23 Jahre alte Jay und die 26-jährige Conti gelten als Talente, die bei AEW noch zu Titelkandidatinnen reifen könnten. Vor allem Conti - vor ihrer Entlassung 2020 vier Jahre unter WWE-Vertrag - hat bei AEW einen großen Sprung gemacht und bestritt schon Titelmatches gegen Hikaru Shida und Britt Baker, in denen sie als ernstzunehmende Herausforderin präsentiert wurde.

AEW Rampage: New Year‘s Smash - die Ergebnisse vom 31. Dezember 2021:

Darby Allin besiegt Anthony Bowens

Anzeige

Street Fight: Anna Jay & Tay Conti besiegen Penelope Ford & The Bunny

TNT Title Match: Cody Rhodes (c) besiegt Ethan Page