Formel 1: Lewis Hamiltons Instagram-Aktion erklärt

Lewis Hamilton sorgte vor kurzem für Alarmstimmung bei seinen Fans. Nun erklärt sein Bruder, was es mit seiner ungewöhnlichen Instagram-Aktion auf sich hat.

Hamiltons Bruder gibt ein Update zum Superstar

Tatsächlich hat der Vize-Weltmeister seinem Rennstall längst versichert, dass er auch 2022 wieder an den Start gehen wird . Und auch bei der seltsam anmutenden Instagram-Aktion kommt nun Licht ins Dunkel.

Hamiltons Bruder Nicolas klärte in einem Twitch-Stream auf. „Er braucht nur eine kleine Auszeit von den sozialen Netzwerken, was ich ihm nicht verübeln kann.“ Bei dem Rennsport-Star sei alles in Ordnung: „Was er gerade tut? Er schaut den Kids beim Skifahren zu.“