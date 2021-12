Manchester United: Sir Alex Ferguson wird 80 - Scout Düwel erzählt von Rotwein-Abend und Pommes-Empfehlung

So lockte Alex Ferguson Cristiano Ronaldo zu ManUnited

Sir Alex Ferguson stand in der Schlange wie jeder andere auch.

Der damalige Trainer von Manchester United hatte sich in der Klubkantine angestellt, um sich das Mittagessen abzuholen. Direkt hinter ihm: sein neuer Scout Norbert Düwel, der Ferguson zunächst gar nicht erkannte. (Alle News und Hintergründe zur Premier League)

„Es war während meiner ersten Zeit in Manchester und für mich war die Umgebung neu“, erzählt Düwel 14 Jahre später bei SPORT1. „Ich stellte mich in der Vereinskantine an und plötzlich sehe ich Ferguson vor mir. Er hatte sich genauso angestellt wie ich.“