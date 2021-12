Schlickenrieder sieht Skilanglauf vom Klimawandel nicht bedroht: "Sport ist zukunftsfähig"

Zudem sieht Schlickenrieder Vorteile in Alternativen wie Rollerski, also "Sportmitteln, die sehr langlaufnah sind, die man auch ohne Schnee betreiben kann". Damit gebe es "eine Ganzjährigkeit". Zuversichtlich stimmt Schlickenrieder auch die Rolle seiner Disziplin als Breitensport. "Der Langlauf hat sich immer wieder so in Wellen auch zu neuen Höhen aufgeschwungen und ist eigentlich zu einer Volksbewegung geworden in einer Breite, wie man sich das vor 30 Jahren nicht hätte vorstellen können", sagte der Sprint-Olympiazweite von 2002.