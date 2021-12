Darts-WM elektrisiert die Fans: 1,34 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen Achtelfinal-Abendsession auf SPORT1 – Das Viertelfinale an Neujahr live ab 13:30 Uhr Darts-WM elektrisiert die Fans: 1,34 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen Achtelfinal-Abendsession auf SPORT1 – Das Viertelfinale an Neujahr live ab 13:30 Uhr

SPORT1 Kommentator Basti Schwele und dreifacher WM-Teilnehmer Robert Marijanovic © SPORT1

Im Schnitt fiebern am Donnerstagabend 890.000 Zuschauer (Z3+) mit bei den Duellen ums Viertelfinale

Die Viertelfinalspiele an Neujahr ab 13:30 Uhr live auf SPORT1 im Free-TV, Countdown ab 13:00 Uhr: Unter anderem mit den Duellen Luke Humphries gegen Gary Anderson und in der Abendsession Gerwyn Price gegen Michael Smith (alle Sendezeiten unten in der Übersicht)

Ismaning, 31. Dezember 2021 – Die Darts-WM 2022 biegt in die Zielgerade ein und elektrisiert immer mehr Fans: SPORT1 vermeldet zum Abschluss des Achtelfinals ein weiteres Mal Bestwerte, am morgigen Neujahrstag folgen die mit Spannung erwarteten Viertelfinal-Matches. Bei der Abendsession am Donnerstag waren im Schnitt 890.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und in der Spitze bis zu 1,34 Mio. Zuschauer (Z3+) auf SPORT1 im Free-TV dabei. Der Gesamt-Marktanteil der Liveübertragung lag bei sehr guten 3,6 Prozent (Z3+). In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) lag der Marktanteil bei 6,7 Prozent und in der jungen Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) wurde ein hervorragender Marktanteil von 7,9 Prozent erreicht. Die letzten sechs Duelle ums Viertelfinale am Donnerstag hatten es in sich, besonders der Erfolg von Gary Anderson im Duell der Ex-Weltmeister gegen Rob Cross : „The Flying Scotsman“ siegte in einem äußerst spannenden Match mit 4:3. Klar setzte sich dagegen James Wade gegen den Niederländer Martijn Kleermaker mit 4:0 durch, erstmals seit 2006 gingen damit nur Spieler aus Großbritannien siegreich aus dem Achtelfinale hervor.

Wer schafft den Sprung unter die besten 4?

Nach der Silvester-Pause geht es an Neujahr in den heißen Endspurt der Darts-WM 2022: Die vier Halbfinalplätze werden an Neujahr vergeben. SPORT1 startet den Countdown um 13:00 Uhr live im Free-TV, ehe ab 13:30 Uhr die ersten beiden Viertelfinalspiele anstehen: Im ersten Viertelfinale fordert der Weltranglisten-Vierte James Wade seinen englischen Landsmann Mervyn King, um 15:30 Uhr heißt es dann Bühne frei für das Duell zwischen dem Engländer Luke Humphries und dem Schotten Gary Anderson. In der Abendsession stehen sich zur Primetime um 20:40 Uhr Peter Wright aus Schottland und sein englischer Kontrahent Callan Rydz, der erstmals die Runde der letzten 8 erreichte, gegenüber. Der Auftritt des Weltmeisters Gerwyn Price gegen Michael Smith – live ab 22:30 Uhr – krönt den Viertelfinaltag.

Umfangreiche Berichterstattung zum Halbfinale und Finale

Am Sonntag folgt dann auf SPORT1 das Halbfinale – Countdown live ab 17:00 Uhr, Halbfinale live ab 20:30 Uhr – , ehe am Montag das große Finale steigt. Der Countdown mit allen Infos und Hintergründen beginnt bereits um 17:00 Uhr, das Finale startet um 21:00 Uhr. Die Darts-Fans werden ab 15.30 Uhr mit den Darts-Stories, u.a. zur WM 2020 und zur WM 2021 auf das Event eingestimmt. An allen Tagen sind Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic im Einsatz. Moderatorin Jana Wosnitza berichtet weiterhin aus dem Kölner WM-Studio.

Mittendrin bei der Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert die Darts-WM 2022 gewohnt umfangreich und zeigt alle 16 Spieltage von der 1. Runde bis zum Finale am 3. Januar mit zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen live im Free-TV – zudem sind alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 abrufbar. Auch auf der Facebook-Seite von SPORT1 ist ein Großteil der Sessions live zu sehen. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet zudem während des Turniers eine großflächige digitale Berichterstattung auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr. Darts für die Ohren gibt es mit neuen Ausgaben von „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, die weiterhin auf podcast.sport1.de , in den SPORT1 Apps und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheinen. Die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger begleiten das laufende WM-Turnier täglich mit einer neuen kompakten Ausgabe. Außerdem wurde im Vorfeld der Weltmeisterschaft die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor gelauncht. Der hochwertige Online-Kurs ist zum reduzierten Startpreis-Special für 69 Euro unter akademie.sport1.de abrufbar.

Die kommenden Sendezeiten der Darts-WM auf den SPORT1 Plattformen im Überblick (alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube, ausgewählte Sessions auch auf Facebook) :

Samstag, 1. Januar

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

1. und 2. Viertelfinale

17:30 Uhr live Darts WM 2022

Analyse

19:30 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

20:30 Uhr live Darts WM 2022

3. und 4. Viertelfinale





Sonntag, 2. Januar

17:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

20:30 Uhr live Darts WM 2022

Halbfinale





Montag, 3. Januar

17:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

21:00 Uhr live Darts WM 2022

Finale





