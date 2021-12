"Reus nimmt Tempo raus": Ex-Weltmeister Uwe Bein mit Kritik an BVB-Star Marco Reus

Marco Reus spielt beim BVB eine gute Saison. Ex-Weltmeister Uwe Bein sieht aber dennoch Probleme in der Spielweise des Dortmund-Stars.

Der kicker hat auch in dieser Winterpause seine Rangliste des deutschen Fußballs veröffentlicht.

Im offensiven Mittelfeld steht Bayern-Star Thomas Müller an der Spitze und ist als einziger Spieler dieser Kategorie in der „Weltklasse“ eingestuft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der „Internationalen Klasse“ gehören mit Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) und Marco Reus (Borussia Dortmund) fünf Profis an.

In einem Gast-Kommentar wunderte sich Ex-Weltmeister Uwe Bein über die Einordnungen von Reus und Hofmann.

Bein: Reus nimmt das Tempo raus

„Bei Dortmunder Spielen fällt mir auf: Wenn der BVB schnell nach vorne durchkombinieren will, nimmt häufig Reus das Tempo raus. Ist er am Ball, werden die Angriffe nicht zu Ende gespielt“, meinte Bein, der 1990 mit Deutschland in Italien den WM-Titel holte.