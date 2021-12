Skeleton: Lölling muss weiter um Olympia-Ticket bangen

Bei den deutschen Skeletonis muss die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling weiter um ihr Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) zittern.

Beim Weltcup im lettischen Sigulda landete die 26-Jährige am Freitag nur auf dem enttäuschenden 17. Platz. Damit steht für Lölling (Winterberg) zwei Weltcups vor Olympia weiterhin nur eines von drei nötigen Top-8-Ergebnissen zu Buche.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee), die zuletzt bei den beiden Heim-Weltcups in Altenberg triumphiert und in Winterberg den zweiten Platz belegt hatte, verpasste das Podium in Sigulda als Sechste. Ihren ersten Saisonsieg feierte die Österreicherin Janine Flock.