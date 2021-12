Arsenal-Ikone Wright: Berichterstattung über Afrika-Cup "mit Rassismus gefärbt"

Ian Wright übt Kritik an Afrika-Cup-Berichterstattung © AFP/SID/YASUYOSHI CHIBA

"Gab es jemals ein Turnier, das respektloser behandelt wurde als der Afrika-Cup?", fragte Wright in einem Video, das er am Mittwoch bei Instagram veröffentlichte: "Es gibt keine größere Ehre, keine, als als Sportler sein Land vertreten zu dürfen. Die Berichterstattung ist rassistisch, völlig gefärbt."

Während es "überhaupt kein Problem" gewesen sei, dass die EM "in zehn Ländern mitten in der Pandemie" gespielt wurde, werde die Austragung des Kontinentalturniers in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) als solches dargestellt.