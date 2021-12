Ezzalzouli entscheidet sich kurz vor Afrika-Cup für Spanien

Jungstar Abdessamad Ezzalzouli vom FC Barcelona hat sich kurz vor dem Afrika-Cup gegen eine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft Marokkos entschieden.

Laut marokkanischen Medien schrieb der 20-Jährige in einem Brief an den Verband des nordafrikanischen Landes, dass er künftig für Spanien spielen wolle.