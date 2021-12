FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting vor Afrika-Cup mit Knieproblemen

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting von Rekordmeister Bayern München verletzt sich offenbar am Knie. Das sind aber nicht die einzigen Sorgen beim Afrika-Cup-Gastgeber Kamerun.

Eric Maxim Choupo-Moting (32) von Rekordmeister Bayern München hat sich im Training des Afrika-Cup-Gastgebers Kamerun offenbar am Knie verletzt.

Der Angreifer habe die Einheit am Donnerstag wegen „akuter Schmerzen im rechten Knie vorzeitig abgebrochen“, teilte Pressesprecher Serge Guiffo der Nachrichtenagentur AFP mit. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Eine Untersuchung sollte noch am Abend Klarheit über einen möglichen Ausfall geben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der ehemalige Mainzer Pierre Kunde Malong wurde derweil ebenso wie Jean Efala Konguep, Michael Ngadeu Ngadjui und Christian Bassogog positiv auf das Coronavirus getestet. Alle vier begaben sich in Isolation. Gastgeber Kamerun startet am 9. Januar gegen Burkina Faso in das Turnier.