Premier League: Romelu Lukaku ist unzufrieden beim FC Chelsea und kritisiert Thomas Tuchel

Romelu Lukaku ist nach überstandener Verletzung und Corona-Infektion zurück im Kader des FC Chelsea - und wie! In den Spielen gegen Aston Villa und Brighton traf der bullige Stürmer für die Blues und beendete damit seine monatelange Torflaute.

Dies liegt nach den Aussagen des 28-Jährigen auch an Thomas Tuchel: „Tuchel hat sich für ein anderes Spielsystem entschieden. Ich werde weiterhin professionell bleiben, aber ich bin nicht glücklich.“

Lukaku offen für Rückkehr zu Inter

Für eine mögliche Rückkehr zu Inter Mailand sei Lukaku aber offen: „Ich habe immer gesagt, dass ich Inter in meinem Herzen tragen werde. Ich weiß, dass ich eines Tages zurückkehren werde, ich hoffe es wirklich. Ich liebe Italien, jetzt ist der richtige Moment, um darüber zu sprechen.“

Mit seinem Abgang aus Mailand sei der 28-Jährige nicht zufrieden gewesen: „Alles, was letzten Sommer passiert ist, hätte so nicht passieren sollen. Die Art und Weise, wie ich den Verein verlassen und wie ich mich von den Fans verabschiedet habe, ärgert mich noch immer.“

Lukaku fügte hinzu: „Ich möchte mich bei allen Inter-Fans entschuldigen. Was ihr für mich getan habt, werde ich immer in Erinnerung behalten.“

Conte als Beweggrund für Wechsel

In der vergangenen Saison wurde Inter Mailand nach zehn Jahren erstmals italienischer Meister. An der Seitenlinie: Lukakus Lieblingstrainer Antonio Conte. Unter dem Italiener erzielte der Belgier in 44 Spielen 30 Tore und legte weitere zehn vor.