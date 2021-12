Vierschanzentournee: Fatih Arda Ipcioglu sammelt als erster Türke Punkte im Weltcup

„War eine Überraschung“

Ipcioglu ist ein Pionier seiner Heimat. Als erster Türke hatte er sich beim Saisonauftakt in Nischni Tagil für einen Weltcup qualifiziert. In Oberstdorf schaffte er es mit einem Sprung von 120 m im K.o.-Duell gegen den Russen Daniil Sadrejew sensationell in den zweiten Durchgang und holte als 29. seine ersten beiden Weltcup-Punkte. „Das war schon eine Überraschung für mich. Jetzt bin ich ein wenig müde, weil es schon sehr viel Action ist“, sagte Ipcioglu.

Das dürfte der Ruhetag zur Erholung gerade recht gekommen sein, ehe es beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen weitergeht. Zumindest die deutschen Tournee-Schanzen kennt Ipcioglu schon, im Dezember 2017 verpasste er aber als erster Türke bei der Tournee an beiden Orten die Qualifikation.

Ipcioglu denkt an den Nachwuchs

Im Moment seines größten Erfolges dachte Ipcioglu auch an den Nachwuchs in der Heimat. „Ich habe gesehen, dass in der Türkei kleine Jungs zuschauen und so sein wollen wie ich. Das bedeutet, dass in einigen Jahren neue türkische Skispringer nachkommen und unser Land besser repräsentieren werden als ich“, sagte er.