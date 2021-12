Vor Afrika Cup: Drei Coronafälle bei Algerien

Algerien befindet sich derzeit im Trainingslager in Doha, am 9. Januar will das Team nach Kamerun fliegen. Stürmer Belaili könne, so Belmadi, bereits in zwei Tagen wieder ins Training einsteigen, das Defensivduo Tougai und Benayada hingegen sei noch in Algerien und werde in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen.