Kölns Skhiri mit Tunesien zum Afrika-Cup

Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln steht im Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft für den Afrika-Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar). Außerdem berief Nationaltrainer Mondher Kebaier unter anderem das 18 Jahre alte Sturmjuwel Hannibal Mejbri von Manchester United in seinen 28-köpfigen Kader.

Tunesien trifft in seinem Auftaktmatch am 12. Januar auf Mali. In den weiteren Spielen der Gruppe F geht es vier Tage später gegen Mauretanien sowie am 20. Januar gegen Gambia.