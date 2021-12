Basketball: Alba jetzt am 18. Januar in Mailand

Alba Berlin spielt am 18. Januar gegen Mailand © FIRO/FIRO/SID

Das an Heiligabend abgesagte EuroLeague-Spiel des deutschen Basketballmeisters Alba Berlin bei Armani Mailand soll nun am 18. Januar um 20.30 Uhr stattfinden. Das teilte die Liga am Donnerstag mit.